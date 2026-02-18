Apresan a sujeto por robo a una estética

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un sujeto señalado de participar en un robo cometido en un salón de belleza ubicado en la colonia Del Valle, en donde habría obtenido un botín estimado en unos 400 mil pesos.

Derivado de las investigaciones realizadas, la Fiscalía Potosina integró la carpeta de investigación correspondiente y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión, luego de establecer la probable participación del imputado en los hechos.

El señalado, identificado como Sergio "N", fue localizado por agentes de la PDI en la avenida Nereo Rodríguez Barragán, donde se le notificó el mandato judicial en su contra y se procedió a su detención conforme a los protocolos legales.

Posteriormente, el imputado fue trasladado al Centro Penitenciario de la región, donde quedará a disposición de la autoridad judicial para enfrentar su proceso penal correspondiente por el delito de robo calificado.

El robo ocurrió en días pasados en donde el individuo habría cometido el robo en el salón de belleza, en donde se obtuvo un botín tanto de material como de inmobiliario estimado en cerca de medio millón de pesos.