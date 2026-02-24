logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Apresan a tercer implicado en un homicidio

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan a tercer implicado en un homicidio

La Policía de Investigación realizó la detención de Isaac "N", señalado como tercer presunto implicado en los hechos donde previamente fueron detenidos dos personas por el delito de homicidio calificado en concurso real con delitos vinculados con la desaparición de personas suscitado en Villa de Pozos.

Fue el 23 de diciembre de 2025, cuando el ahora señalado junto con más personas habrían privado de la vida a un hombre, al que presuntamente le habían hecho una promesa de trabajo; la víctima fue localizada en un lote baldío de la colonia El Palmar en donde también le prendieron fuego.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos llevó a cabo las indagatorias, con las que primero obtuvo la identidad y detención de dos probables responsables de nombres José "N" y Alejandra "N", a quienes pusieron a disposición de un Juez de control; de igual forma tramitaron el mandato respectivo en contra del tercer presunto partícipe.

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron el mandamiento judicial, informando a Isaac "N" sobre el ordenamiento en su contra y los derechos que le asisten, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La FGE buscará la imputación del señalado durante la audiencia inicial que se celebrará en las próximas horas ante un Juez de Control, por el delito referido.

