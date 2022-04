Arde hule almacenado en terreno de la Imperio Azteca

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Estatal, lograron controlar un incendio que se registró en un terreno donde se almacenan empaques de hule, ubicado en la colonia Imperio Azteca.

Fue la tarde de este martes en que se reportó que se estaba incendiando un terreno que sirve como centro de acopio de empaques y artículos de hule, el cual se localizaba en la mencionada colonia, al norte de la ciudad.

Los bomberos, en coordinación con Protección Civil Estatal, se dirigieron al sitio y procedieron a apagar las llamas que en ese momento ya habían causado daños considerables entre el material almacenado.

En este caso no se registraron personas lesionadas y luego de algunos minutos de trabajo los bomberos lograron controlar el incendio y se retiraron una vez que se cercioraron que no las llamas no volvieron a resurgir.

Por suerte no se registraron personas lesionadas en este caso y los daños materiales los evaluaría el propietario del terreno.