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Arde la vidriera... y llegan los sellos

Protección Civil suspende a la empresa temporalmente

Por Redacción

Abril 24, 2026 09:18 p.m.
A
Arde la vidriera... y llegan los sellos

La Dirección de Protección Civil Municipal informó que suspendió las actividades en la empresa Industria Vidriera del Potosí, tras el incendio registrado en la Zona Industrial.

De acuerdo con la autoridad, personal de inspección colocó sellos de suspensión, levantó un acta administrativa y detuvo temporalmente las operaciones en el inmueble.

La medida se mantendrá hasta que la empresa acredite el cumplimiento de permisos, condiciones de operación y demás disposiciones en materia de protección civil.

Según lo informado, la suspensión busca garantizar la seguridad y verificar que el sitio opere conforme a la normatividad vigente.

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