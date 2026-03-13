logo pulso
Arde un tráiler en carambola de la ´57

Impactaron varios vehículos y la pesada unidad se incendió a la altura de Tierra Quemada

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Arde un tráiler en carambola de la ´57

Al menos cinco vehículos participaron en un aparatoso accidente ocurrido en la carretera a México, a la altura de la comunidad de Tierra Quemada, perteneciente al municipio de Santa María del Río, en donde un tráiler se incendió por completo aunque no se reportaron personas lesionadas.

Diversos cuerpos de auxilio acudieron a prestar ayuda en el siniestro y hubo largas filas de vehículos varados durante horas, hasta que las unidades participantes fueron retiradas y se hizo la remediación del lugar.

El hecho tuvo lugar antes de la medianoche del miércoles en el kilómetro 144 a la altura de Tierra Quemada, en donde tomaron parte dos tráilers y por lo menos tres vehículos particulares más.

En el impacto, uno de los tráilers se incendió y fue consumido por completo por las llamas pero no se reportó si hubo personas lesionadas o fallecidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Diversos cuerpos de auxilio se trasladaron al sitio para prestar ayuda de manera coordinada y se tuvo la participación de elementos de la Guardia Nacional, con el apoyo de la Policía Municipal de Santa María del Río, Protección Civil Municipal e incluso voluntarios de la comunidad El Cerrito.

Cientos o miles de vehículos quedaron detenidos en la carretera durante horas a causa del accidente hasta que el incendio del tráiler fue extinguido y grúas particulares retiraron las unidades participantes.

Incluso, se tuvo que limpiar el tramo del accidente ya que quedaron restos quemados que pudieran causar más percances y hasta entonces se pudo liberar la carretera.

En lo que se realizaban las maniobras de ayuda, las autoridades de Santa María del Río, exhortaban a los automovilistas a conducir con precaución, respetar las indicaciones oficiales y permitir el libre paso de las unidades de emergencia.

