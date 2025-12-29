Arde una ladrillera en la colonia Matamoritos

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este domingo en una ladrillera ubicada entre las calles Nuevo Progreso y Camargo, en la colonia Matamoritos, al norte de la ciudad de San Luis Potosí.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:50 p.m., cuando el fuego comenzó en el predio donde se acumula basura y materiales para la producción de ladrillo, según reportaron vecinos del lugar.

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil municipal acudieron al llamado de auxilio, mientras habitantes intentaban apagar las llamas con cubetas, ante la llegada de las unidades de emergencia.

El incendio se propagó rápidamente a vehículos estacionados y a varias viviendas cercanas, dejando daños materiales significativos. Vecinos también informaron que varios marranos que se tenían en corrales fueron alcanzados por el fuego.

Hasta el momento no se reportan lesionados, pero la movilización de bomberos y personal de emergencia continúa en la zona para sofocar cualquier rebrotes y asegurar que no existan riesgos adicionales para las casas aledañas.

Las autoridades investigan el origen exacto del siniestro y las posibles causas que lo desencadenaron.