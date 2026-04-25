Arden miles de tarimas en empresa vidriera

Cuantiosas pérdidas dejó un descomunal incendio en la empresa Industrial Vidriera del Potosí, en la Zona Industrial, en donde ardieron miles de tarimas apiladas en una área de la fábrica, el personal obrero y administrativo tuvo que ser desalojado pero por suerte no hubo lesionados.

Por causas aún no establecidas, el siniestro empezó alrededor de las tres de la tarde de este viernes, por lo que de inmediato se activaron todos los protocolos de seguridad y los distintos cuerpos de auxilio se desplazaron al lugar ubicado en el Eje 130 de la Zona Industrial para iniciar el combate al fuego.

Participaron en las labores el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Estatal, Comisión Estatal del Agua, Guardia Civil Estatal, autoridades municipales tanto de la Capital como Villa de Pozos, además de la brigada de la empresa afectada y la Cruz Roja.

El siniestro se desarrollaba en un área de la Vidriera en donde estaban apiladas miles de tarimas tanto las llamas como el humo negro alcanzaban grandes alturas y eran visibles desde cualquier punto de la zona.

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Al evaluar la situación se tomó la decisión de evacuar a al menos 200 personas, entre operativos y administrativos, además las empresas vecinas también estuvieron en alerta, por lo que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Las maniobras para apagar las llamas se extendieron por varias horas y a base de chorros de agua y otras técnicas poco a poco se fue controlando el siniestro hasta que cerca de las siete de la noche solamente se realizaban labores de enfriamiento.

Inspectores de las distintas dependencias realizaron una evaluación en la empresa e inspectores de Protección Civil de la capital colocaron sellos de clausura en la entrada haciéndose algunas observaciones que habrán de cumplirse.

Por ahora se desconoce el origen del incendio que dejó cuantiosas pérdidas materiales pero integrantes del Cuerpo de Bomberos en coordinación con los brigadistas de la empresa ya realizaban el peritaje correspondiente para establecer las causas.