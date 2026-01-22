Arrestan a 4 por violencia familiar

Derivado de la atención inmediata que se brinda a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer y tres hombres por presunta violencia familiar, esto en las calles Benito Juárez, San Rafael y Hacienda San Miguel.

En un domicilio de la calle Saturnino Cedillo, en la colonia Benito Juárez, oficiales municipales se presentaron con una mujer, quien indicó que su pareja la agredió de forma física, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando al señalado, quien se identificó como Edgar "N" de 36 años.

Perla "N" de 32 años y Erick "N" también de 32, fueron detectados en la calle Aurora, en la colonia San Rafael, cuando policías soledenses atendieron un reporte, señalándose ambos de agresiones físicas, pidiendo proceder legalmente uno en contra del otro.

Por último, en la calle San Francisco, en la colonia Hacienda San Miguel, agentes municipales se presentaron con una persona que mencionó haber sido violentada de forma física por su pareja, señalando que quería proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Juan "N" de 27 años.

A todos les dieron a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, y después se presentaron ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.