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Arrestan a cinco personas por violencia familiar

Por Redacción

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Arrestan a cinco personas por violencia familiar

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro hombres y una mujer por presunta violencia familiar, dichas acciones se realizaron como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

Los agentes municipales se presentaron en un domicilio de avenida Sierra Madre Oriental, en la colonia La Sierra, donde una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física.

En el lugar fue ubicado el reportado, quien se identificó como Luis "N" de 26 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, Jesús "N" de 54 años y Ana "N" de 35 años, se señalaron mutuamente de lesiones  físicas, al atender una denuncia en la calle Los Tudón, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, solicitando proceder legalmente de manera recíproca.

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Finalmente, en las colonias San Francisco y Cactus, Rey "N" de 33 años y Diego "N" de 39 años fueron reportados por su pareja y su madre, respectivamente, por presuntas agresiones físicas, solicitando proceder legalmente en su contra.

A todos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar y lesiones, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

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