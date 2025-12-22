Arrestan a expolicía municipal armado y con cocaína

Un ex policía municipal que andaba armado y con dosis de cocaína, fue detenido por agentes de la Guardia Civil Estatal que lo detectaron cuando a bordo de un automóvil circulaba por la avenida Salvador Nava Martínez.

Según los hechos, los agentes estatales patrullaban la avenida mencionada y a la altura de la avenida Niño Artillero, en la Zona Universitaria detectaron un automóvil Audi color azul con placas de Jalisco, que era conducido en forma sospechosa y por lo tanto le marcaron el alto al conductor para la investigación respectiva.

Esta persona se identificó como elemento de la Policía Vial de la Capital y tras descartar que se tratara de un oficial en activo y efectuar las debidas inspecciones, se le aseguraron tres dosis de cocaína, una pistola calibre .9mm con un cargador y cinco cartuchos útiles.

También se le aseguró una credencial de la Policía Vial expedida por el H. Ayuntamiento de la Capital, con la cual se había identificado en un inicio.

El sujeto, identificado como Moisés N. Alias "El Coyac" de 35 años de edad, se encuentra en estatus de inactivo como servidor público, según datos consultados en Plataforma México no especificando fecha ni motivo de baja en el servicio.

El ex policía fue detenido y se le leyeron los derechos que lo amparan, para posteriormente ser remitido ante la autoridad correspondiente para que se le defina su situación legal.