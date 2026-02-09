Arrestan a seis personas con "mota" y cristal

Elementos de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a seis personas por presuntos delitos contra la salud al encontrarles dosis de drogas en su poder, esto en patrullajes de prevención que se efectúan para mantener el orden y la paz social.

En la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, los agentes municipales observaron a un individuo que cometía faltas administrativas, por lo que se acercaron a indicarle que sería sancionado, y luego de entrevistarlo se identificó como Antonio "N" de 35 años, encontrándole una dosis de "cristal".

Eleuterio "N" de 39 años, fue detectado en la calle Parcela, en el Ejido Soledad, cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole 60 dosis de "cristal" que al parecer traía para su venta.

Sobre la calle Negrete, en la colonia Villas del Morro, oficiales municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Roberto "N" de 40 años, quien alteraba el orden, descubriéndole una bolsa con la misma droga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, en las colonias Foresta, San Felipe y Cabecera Municipal, policías soledenses ubicaron a Ximena "N" de 24 años, Jonathan "N" de 15 años y Abdul "N" de 25, respectivamente, cuando los tres escandalizaban en la vía pública, encontrándole a la primera una dosis de "cristal" y a los dos restantes un envoltorio con marihuana a cada uno.

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.