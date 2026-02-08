Sujeto enfrenta otro caso de fraude en La Pila

La Fiscalía General del Estado informó que, derivado de su probable participación en el delito de abuso de confianza, Víctor "N" fue notificado en reclusión por elementos de la Policía de Investigación respecto de un nuevo proceso penal iniciado en su contra, ya tiene dos casos por renta de vehículos que luego no entrega ni paga.

El mandato judicial se originó por hechos ocurridos cuando el imputado rentó un vehículo a la parte afectada mediante un contrato; sin embargo, presuntamente no devolvió el automotor, ni fue posible localizarlo posteriormente por la víctima.

Tras la denuncia correspondiente, agentes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones y, al integrar y judicializar la carpeta de investigación, obtuvieron de un Juez de control la orden de aprehensión respectiva.

En seguimiento a dicho ordenamiento, elementos de la PDI localizaron a Víctor "N" en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde se encontraba interno por un delito de características similares.

En el área de locutorios del centro penitenciario, se le notificó el mandato judicial y se le hicieron saber sus derechos constitucionales, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.