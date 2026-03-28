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Arrestan a sujeto que agredió a su pareja

Por Redacción

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Arrestan a sujeto que agredió a su pareja

Oficiales de la Policía Municipal de la capital realizaron la detención de un hombre señalado por violencia familiar, luego de agredir físicamente a su pareja en calles del barrio de San Miguelito.

El hecho se registró sobre la Calzada de Guadalupe y la calle de Miguel Barragán, donde una mujer de 42 años solicitó la intervención de los agentes municipales, ya que previamente había sido agredida físicamente por su pareja. 

La mujer manifestó su deseo de proceder legalmente contra Miguel  "N" de 42 años, quien se encontraba a unos metros de distancia, por lo que los agentes municipales procedieron con la detención.

Enseguida, fue canalizado al Centro de Internamiento Municipal donde se le realizó la certificación médica correspondiente y finalmente fue canalizado a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, a fin de determinar su situación legal.

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