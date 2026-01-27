Arrestan a tres personas por distintos delitos

En respuesta que se brindó a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres y una mujer por los presuntos delitos de allanamiento, agresiones y daños.

En la avenida Cactus, en la colonia Cactus, policías soledenses se presentaron con el dueño de un domicilio, quien indicó que un individuo entró a su casa sin permiso, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando al señalado dentro del inmueble quien se identificó como Antonio "N" de 60 años.

Carla "N" de 21 años fue reportada y oficiales municipales acudieron al Andador de la Vereda, en la colonia Rancho Pavón, siendo denunciada por una mujer a quien agredió de forma física y arrojó objetos a su casa causándole daños, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la calle 5 de Mayo, en la colonia Primero de Mayo, fue detectado un sujeto el cual fue reportado por una persona, debido a que lo amenazó y lanzó objetos a su domicilio, rompiéndole vidrios y otros daños, señalando su intención de proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Ángel "N" de 28 años.

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por presunto allanamiento, agresión y daños, respectivamente, y luego fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.