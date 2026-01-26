logo pulso
Seguridad

Sofocan incendio en predio de Río Santiago y avenida Muñoz

Vecinos advierten que el sitio ha registrado incendios previos por quema de basura

Por Redacción

Enero 26, 2026 12:20 p.m.
A
Un incendio en negocios abandonados ubicados en el cruce de Río Santiago y la avenida Muñoz movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales, generando el cierre parcial de la circulación en la zona.

De acuerdo con información oficial, el siniestro ya fue sofocado; sin embargo, elementos del Cuerpo de Bomberos permanecen en el lugar realizando labores de supervisión y enfriamiento para evitar que el fuego se reactive.

Policía Vial mantiene el abanderamiento del área, así como el cierre de la incorporación de Río Santiago hacia avenida Muñoz, a fin de salvaguardar a automovilistas y personal de emergencia. Las autoridades informaron que en breve se reabrirá la circulación.

Vecinos del sector señalaron que en el predio suelen habitar personas en situación de calle y que no es la primera vez que se registra un incendio en el lugar, ya que presuntamente queman basura, lo que ha provocado siniestros en repetidas ocasiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por la zona, debido a la presencia de humo y a las labores de emergencia que continúan en el sitio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

