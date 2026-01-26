Sofocan incendio en predio de Río Santiago y avenida Muñoz

Un incendio en negocios abandonados ubicados en el cruce de Río Santiago y la avenida Muñoz movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales, generando el cierre parcial de la circulación en la zona.

De acuerdo con información oficial, el siniestro ya fue sofocado; sin embargo, elementos del Cuerpo de Bomberos permanecen en el lugar realizando labores de supervisión y enfriamiento para evitar que el fuego se reactive.

Policía Vial mantiene el abanderamiento del área, así como el cierre de la incorporación de Río Santiago hacia avenida Muñoz, a fin de salvaguardar a automovilistas y personal de emergencia. Las autoridades informaron que en breve se reabrirá la circulación.

Vecinos del sector señalaron que en el predio suelen habitar personas en situación de calle y que no es la primera vez que se registra un incendio en el lugar, ya que presuntamente queman basura, lo que ha provocado siniestros en repetidas ocasiones.

Se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por la zona, debido a la presencia de humo y a las labores de emergencia que continúan en el sitio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.