Arrestan a viciosos en posesión de droga

En operativos para combatir la incidencia delictiva, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres sujetos por posesión de drogas, uno menor edad, hechos que se llevaron a cabo en distintas colonias.

Durante un recorrido sobre el Camino Antiguo a Soledad, en la colonia San Felipe, agentes municipales detectaron a un individuo que cometía faltas administrativas, al darle alcance se identificó como Yael “N” de 21 años, a quien se le encontró una bolsa con marihuana.

José “N” de 22 años de edad, y Julián “N” de 15 años, fueron localizados cuando infringían el Bando de Policía y Gobierno durante un recorrido sobre la calle Pasaje Coxcatlán, en la colonia San Felipe, descubriéndole al, primero tres dosis de “cristal”, mientras que al menor un envoltorio con marihuana.

Finalmente, en la avenida Desierto del Mayrán y Antonino Nieto de la colonia La Libertad, los policías notaron la presencia de un sujeto que cometía faltas administrativas, se identificó como Ruperto “N” de 58 años de edad, a quien se le localizó un envoltorio del enervante.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de enervantes y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud.