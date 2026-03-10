logo pulso
Arrojan ponchallantas y dañan vehículos en Ciudad Valles

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
Arrojan ponchallantas y dañan vehículos en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Delincuentes arrojaron ponchallantas sobre dos de las principales vialidades en Ciudad Valles, causando daños a varios vehículos particulares.

El domingo, poco antes del anochecer, automovilistas reportaron que había este tipo de artefactos metálicos en varios tramos de la carretera federal Valles-Mante, principalmente cerca de la ETI 16 y del ejido Montecillos.

Oficiales de la Policía Municipal, así como de la Guardia Civil Estatal, realizaban patrullajes por la zona, y de inmediato retiraron los ponchallantas. Incluso hubo una persecución hacia la zona norte, pero no se reportaron detenciones.

Horas después, tres vehículos quedaron dañados al pasar por ponchallantas sobre la avenida Pedro Antonio Santos, entre las calles Matamoros y Tetuán, a la altura del puente Rafael Curiel.

Aunque en esa zona hay flujo constante de vehículos y transeúntes, nadie vio a los responsables de cometer este acto delictivo. Los elementos de la Policía Municipal auxiliaron a los afectados y retiraron los artefactos.

