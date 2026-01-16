logo pulso
Seguridad

Aseguran 65 kilos de marihuana en El Charquillo

Operativo conjunto decomisa droga y partes de un arma larga.

Por Redacción

Enero 16, 2026 06:41 p.m.
A
Elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguraron droga y partes de un arma de fuego durante un operativo realizado en la comunidad de El Charquillo, en la capital potosina.

Las acciones se llevaron a cabo como parte del operativo Base de Operaciones Mixtas, mediante recorridos de vigilancia y labores de inteligencia en la zona. Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad localizaron 101 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 65 kilogramos.

Además de la droga, fueron asegurados componentes de un arma de fuego larga, consistentes en un cañón con guardamano y una mira telescópica.

Los indicios fueron embalados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del aseguramiento y deslindar responsabilidades.

El operativo se desarrolló en el municipio de San Luis Potosí, sin que se reportaran personas detenidas.

Droga asegurada en operativo.

