Aseguran dos motos y un automóvil robados

Agentes de la Policía Municipal de la capital recuperaron de tres vehículos con reporte de robo vigente, informando de los hallazgos a la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

El primer hallazgo se realizó en la intersección de la avenida Vasco de Quiroga y Kukulkán, en la colonia Industrial Aviación, se trata de una motocicleta marca Vento modelo Terra X150 color negro con rojo, la cual se encontraba abandonada en la zona.

En las calles Lisboa y Circuito Oriente, en la colonia Jardines de Oriente, los oficiales localizaron otra motocicleta Itálika modelo KF150 color negro, la cual contaba con seis días de haber sido robada en calles de la colonia Privada de las Haciendas.