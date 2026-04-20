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Reabiertas, todas la vialidades capitalinas

La SSPC, solicitó manejar con precaución tras las lluvias recientes

Por Pulso Online

Abril 20, 2026 02:15 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que todas las vialidades capitalinas se encuentran abiertas, después de las afectaciones por las lluvias. 

"Al momento, no hay cierres vehiculares por lluvias. Quedó abierto en su totalidad el Blvd. Jacobo Payán (Río Españita). Maneja con precaución", informó la tarde de este lunes.

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Al momento, el único cierre total es el bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita)


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