Reabiertas, todas la vialidades capitalinas
La SSPC, solicitó manejar con precaución tras las lluvias recientes
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que todas las vialidades capitalinas se encuentran abiertas, después de las afectaciones por las lluvias.
"Al momento, no hay cierres vehiculares por lluvias. Quedó abierto en su totalidad el Blvd. Jacobo Payán (Río Españita). Maneja con precaución", informó la tarde de este lunes.
EL REPORTE COMPLETO:
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Actualizan reporte de cierres y encharcamientos en la capital
Al momento, el único cierre total es el bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita)
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