Reabiertas, todas la vialidades capitalinas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que todas las vialidades capitalinas se encuentran abiertas, después de las afectaciones por las lluvias.

"Al momento, no hay cierres vehiculares por lluvias. Quedó abierto en su totalidad el Blvd. Jacobo Payán (Río Españita). Maneja con precaución", informó la tarde de este lunes.

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