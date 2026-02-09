Asesinan a tiros a un hombre en su automóvil

Cuando circulaba a bordo de su automóvil por calles de la colonia Balcones del Valle, un hombre fue asesinado por delincuentes que lo interceptaron y luego de dispararle se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho tuvo lugar cerca de la una de la mañana de este domingo, en que el ahora occiso iba en su automóvil Chevrolet Corsa color guinda desplazándose por la Avenida de las Fuentes de la colonia referida.

Poco antes de llegar a la avenida Mariano Jiménez fue interceptado por otros individuos quienes le dispararon de corta distancia y enseguida huyeron, mientras que él quedaba el lugar con impactos de bala en el cuerpo.

Algunos testigos pidieron ayuda y en el sitio se presentaron los paramédicos para atender al herido pero se percataron que ya estaba sin vida y se dio aviso al resto de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal de la capital llegaron como primeros respondientes y acordonaron la escena del crimen, en tanto que personal de Servicios Periciales realizó una inspección en busca de indicios.

La Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación respectiva sobre el homicidio para dar con el paradero de los responsables, el cuerpo de la víctima fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le realizara la autopsia de ley y entregarlo a los deudos para que se le dé sepultura.