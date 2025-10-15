Asesinan a un hombre en la colonia San Francisco

Un hombre fue ejecutado a balazos al interior de un domicilio particular ubicado en una privada de la colonia San Francisco, durante la tarde de este martes.

El hecho se registró cerca de las 15:00 horas, según los primeros reportes.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes al revisar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Guardia Civil Municipal acordonaron la zona para preservar la escena del crimen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR: Cortázar Ruiz niega corrupción y arremete contra Galindo

Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias iniciales e integraron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.