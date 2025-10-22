logo pulso
MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Seguridad

Ataque a la GCE en Ciudad Valles concluye con dos detenidos

Los agentes aseguraron un vehículo con reporte de robo, armas largas y cartuchos útiles

Por Huasteca Hoy

Octubre 22, 2025 03:53 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

CIUDAD VALLES.- Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) de la región Huasteca lograron la captura de dos individuos que abrieron fuego contra policías de la corporación, durante un patrullaje en la colonia Emiliano Zapata, en este municipio.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban labores de vigilancia y detectaron una camioneta Jeep. Al aproximarse, los ocupantes de la unidad dispararon contra los uniformados, lo que derivó en una persecución y enfrentamiento.

Foto: SSPC 

La acción culminó con la detención de Javier "N", de 27 años, quien cuenta con antecedentes por delitos contra la salud, y Fernando "N", de 19 años.

Durante la revisión de la unidad —la cual contaba con reporte de robo— se aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 20 cartuchos útiles calibre 5.56 y dos chalecos porta placas.

