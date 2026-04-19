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Seguridad

Ataque con arma blanca deja un muerto y un lesionado

Dos hombres fueron atacados por sujetos que huyeron en un vehículo abandonado.

Por Pulso Online

Abril 19, 2026 02:28 p.m.
A
Ataque con arma blanca deja un muerto y un lesionado

Un hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado tras un ataque con arma blanca registrado la noche del sábado en la colonia Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 23:00 horas sobre la calle Constituyentes, donde dos hombres que regresaban de una fiesta fueron interceptados por sujetos que viajaban a bordo de un automóvil. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores descendieron del vehículo y los atacaron, para posteriormente darse a la fuga.

Tras la agresión, uno de los hombres falleció en el lugar, mientras que el otro fue atendido por servicios de emergencia y trasladado a recibir atención médica.

El vehículo en el que se desplazaban los presuntos responsables fue localizado abandonado en las inmediaciones.

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Elementos de seguridad acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área. Más tarde, agentes de la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

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