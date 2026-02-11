Atrapan a banda de farderas tras robo en una tienda

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres mujeres por presunto robo a comercio, dos de ellas reconocidas como objetivos prioritarios; dicha acción se realizó en la colonia La Lomita, como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

Agentes femeninas ubicaron un vehículo que coincidía con las características de un reporte recibido de forma previa, en el cual escaparon mujeres que sustrajeron mercancía de un supermercado, por lo que se les dio alcance en la calle Paulina, en la colonia mencionada.

Las oficiales se acercaron con las tripulantes y luego de dialogar con ellas se identificaron como Regina "N" de 26 años, Claudia "N" de 44 años y Mireya "N" de 22 años, las cuales reaccionaron de forma agresiva contra la autoridad, por lo que se procedió conforme al debido protocolo de actuación, encontrando al interior de la camioneta productos de higiene, belleza, biberones y abarrotes, los cuales se describieron en el auxilio recibido.

Siguiendo con el protocolo, se consultó el estatus legal de las féminas en Plataforma México, cuyo resultado mostró que Regina "N" y Claudia "N" son consideradas objetivos prioritarios, relacionadas a distintas denuncias por robo a comercio, antecedentes penales y arrestos por distintos delitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De inmediato se les hizo saber que serían detenidas por presunto robo a comercio, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.