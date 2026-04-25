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Seguridad

Atrapan a ladrón luego de asaltar a una mujer

Lo consideran objetivo prioritario al ser señalado en múltiples denuncias

Por Redacción

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a ladrón luego de asaltar a una mujer

Un consumado ladrón que se dedica a asaltar a inmediaciones del mercado República, fue capturado por elementos de la Policía Municipal de la capital luego de que con violencia despojara a un transeúnte de sus pertenencias utilizando una pistola de plástico.

El presunto delincuente fue identificado como Sergio Iván de 31 años de edad, al cual se le considera objetivo prioritario dedicado al asalto en el centro de la ciudad.

De acuerdo al reporte de los hechos, los agentes municipales atendieron el llamado de auxilio de una adulta mayor, quien señaló a un masculino que momentos la amagó con una réplica de arma de fuego, para enseguida arrebatarle una cadena de oro y una bolsa con dinero en efectivo.

De inmediato, los agentes municipales iniciaron la persecución sobre la calle Moctezuma, donde finalmente fue detenido el hombre señalado. En el lugar, la parte afectada identificó plenamente al presunto responsable.

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Finalmente, ante el señalamiento se procedió con la detención de  Sergio Iván "N" de 31 años, siendo trasladado al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

En una investigación inicial, se estableció que el sujeto está señalado en múltiples investigaciones por asaltos cometidos en la zona centro. 

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