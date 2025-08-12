logo pulso
Seguridad

Atrapan a ladrones al robar tienda de ropa

Uno tiene órdenes de aprehensión por el delito de hurto con violencia

Por Redacción

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
: Prendas recuperadas por GCE tras el robo

: Prendas recuperadas por GCE tras el robo

Mexquitic de Carmona.– Elementos de la Guardia Civil Estatal capturaron a dos sujetos que habían vaciado una tienda de ropa. Uno de ellos ya tenía órdenes de aprehensión y carpetas de investigación abiertas por robos violentos en la zona.

Los detenidos son Noé "N" y Jesús "N", ambos de 43 años, identificados como los responsables de forzar la cortina metálica de un local con barras de acero para robar pantalones, camisas y sudaderas para caballero, dejando la tienda prácticamente vacía.

El dueño denunció el asalto y pidió apoyo a las autoridades. Gracias al operativo, los agentes los atraparon mientras huían en un Jetta gris, en el que llevaban al menos 40 prendas.

Tras la detención, se confirmó que Noé "N" está vinculado a cuatro carpetas de investigación y cuenta con dos órdenes de aprehensión por robo a comercio con violencia.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, y con su captura se frustró el robo y se evitó que continuaran cometiendo delitos.

