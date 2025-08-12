Atrapan a ladrones al robar tienda de ropa

Mexquitic de Carmona.– Elementos de la Guardia Civil Estatal capturaron a dos sujetos que habían vaciado una tienda de ropa. Uno de ellos ya tenía órdenes de aprehensión y carpetas de investigación abiertas por robos violentos en la zona.

Los detenidos son Noé "N" y Jesús "N", ambos de 43 años, identificados como los responsables de forzar la cortina metálica de un local con barras de acero para robar pantalones, camisas y sudaderas para caballero, dejando la tienda prácticamente vacía.

El dueño denunció el asalto y pidió apoyo a las autoridades. Gracias al operativo, los agentes los atraparon mientras huían en un Jetta gris, en el que llevaban al menos 40 prendas.

Tras la detención, se confirmó que Noé "N" está vinculado a cuatro carpetas de investigación y cuenta con dos órdenes de aprehensión por robo a comercio con violencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, y con su captura se frustró el robo y se evitó que continuaran cometiendo delitos.

Te puede interesar: Prevención de estafa en la Feria Nacional Potosina y AMAV SLP