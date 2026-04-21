Atrapan a presunto asaltante de comercios
Un sujeto que atracó una tienda de conveniencia, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal cuando ya se daba a la fuga luego de haber amagado a la cajera con un cuchillo para quitarle el dinero de las ventas.
La detención se dio como parte de las acciones operativas permanentes en las cuatro regiones y las labores de vigilancia por parte de la la corporación y el asaltante fue identificado con el nombre de Francisco "N". de 28 años de edad.
De acuerdo a los hechos, el individuo ingresó a una tienda de conveniencia ubicada en la zona centro de la capital, en donde con el cuchillo amenazó a una empleada para sustraer 500 pesos que había de las ventas.
Ante esto, se pidió ayuda a la policía y se pudo detener al presunto responsable, así como el aseguramiento del cuchillo de aproximadamente 16 centímetros de longitud y el monto robado en su totalidad.
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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, para que lleve a cabo su proceso y determine si tiene posible participación en otros robos a tiendas de conveniencia.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar con acciones operativas y de prevención para atender este tipo de delitos y fortalecer la seguridad en la Entidad.
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