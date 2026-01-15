logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a sujeto con una pistola en el Libramiento

Por Redacción

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a sujeto con una pistola en el Libramiento

Por medio de las labores de seguridad e inteligencia, desarrolladas en las cuatro regiones del estado, la Guardia Civil Estatal trabaja en favor de las y los potosinos.

A través de las labores preventivas, realizadas por la División Caminos de la GCE, un hombre resultó detenido, en el municipio de Mexquitic de Carmona, se trata de Humberto "N" de 47 años, originario de Tabasco.

Al presunto se le aseguró un arma de fuego con siete cartuchos útiles y un vehículo Sedán, en el que se desplazaba sobre el Libramiento Poniente. Quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

Con resultados enfocados en preservar la paz de las familias potosinas, trabajamos para que este Potosí avance sin límites.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protección Civil y bomberos logran contener fuego en planta química de Villa de Pozos
Protección Civil y bomberos logran contener fuego en planta química de Villa de Pozos

Protección Civil y bomberos logran contener fuego en planta química de Villa de Pozos

SLP

Pulso Online

Cuerpos de emergencia controlan incendio en planta de químicos de Villa de Pozos sin heridos reportados

Autoridades estatales y federales revisan coordinación en seguridad
Autoridades estatales y federales revisan coordinación en seguridad

Autoridades estatales y federales revisan coordinación en seguridad

SLP

Redacción

En San Luis Potosí, la Guardia Nacional y operativos se unen para fortalecer la vigilancia en la entidad.

Trabajador de CFE fallece por descarga eléctrica en Villas del Saucito
Trabajador de CFE fallece por descarga eléctrica en Villas del Saucito

Trabajador de CFE fallece por descarga eléctrica en Villas del Saucito

SLP

Redacción

Las autoridades locales aseguraron la zona para permitir las investigaciones pertinentes

Fotos | Choque frente a Villa Magna deja una persona sin vida
Fotos | Choque frente a Villa Magna deja una persona sin vida

Fotos | Choque frente a Villa Magna deja una persona sin vida

SLP

Redacción

Tres vehículos implicados en choque fatal en Villa Magna, Circuito Potosí