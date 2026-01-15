Atrapan a sujeto con una pistola en el Libramiento
Por medio de las labores de seguridad e inteligencia, desarrolladas en las cuatro regiones del estado, la Guardia Civil Estatal trabaja en favor de las y los potosinos.
A través de las labores preventivas, realizadas por la División Caminos de la GCE, un hombre resultó detenido, en el municipio de Mexquitic de Carmona, se trata de Humberto "N" de 47 años, originario de Tabasco.
Al presunto se le aseguró un arma de fuego con siete cartuchos útiles y un vehículo Sedán, en el que se desplazaba sobre el Libramiento Poniente. Quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.
Con resultados enfocados en preservar la paz de las familias potosinas, trabajamos para que este Potosí avance sin límites.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Protección Civil y bomberos logran contener fuego en planta química de Villa de Pozos
Pulso Online
Cuerpos de emergencia controlan incendio en planta de químicos de Villa de Pozos sin heridos reportados
Autoridades estatales y federales revisan coordinación en seguridad
Redacción
En San Luis Potosí, la Guardia Nacional y operativos se unen para fortalecer la vigilancia en la entidad.
Trabajador de CFE fallece por descarga eléctrica en Villas del Saucito
Redacción
Las autoridades locales aseguraron la zona para permitir las investigaciones pertinentes