Atrapan a supuesto "narco" en Villa de Ramos

VILLA DE RAMOS.- En labores de inteligencia de la Guardia Civil Estatal, implementadas en la localidad de Dulce Grande, en el municipio de Villa de Ramos, se logró la detención de un supuesto vendedor de droga al que le incautaron más de 170 dosis.

Los elementos policiales realizaban recorridos en la mencionada comunidad, en donde ya tenían investigaciones previas de presunta venta de droga y fue cuando detectaron a un sujeto que se desplazaba en forma sospechosa a bordo de una motocicleta de color rojo, por lo que se le marcó el alto.

En la inspección, al hombre le encontraron 150 dosis de la droga sintética conocida como "cristal", además de 18 bolsas con marihuana y 10 dosis de cocaína, por lo que se procedió a su detención junto con la motocicleta en la que circulaba.

Con todo y los indicios, al individuo se le remitió ante el Ministerio Público por delitos contra la salud y se le investiga si pertenece a algún grupo delictivo.

Con estas acciones, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada en el combate a la delincuencia para garantizar la paz social.