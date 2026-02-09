Atrapan a supuestos "narcos" en operativo

Elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, dentro del Operativo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI) lograron la detención de tres presuntos vendedores de droga mediante operativos realizados en la carretera a Matehuala.

A los sujetos, que aparentemente trabajan para un grupo delictivo, se les detectó en el kilómetro 14 de la mencionada carretera por donde se desplazaban en forma sospechosa a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker de color verde. Los elementos policiales procedieron a marcarles el alto para una indagación y dijeron llamarse Juan "N" de 21 años de edad, Javier "N" de 19 años y Marco "N" de 27 años de edad.

En la inspección pudieron encontrarles 21 bolsas de marihuana, 10 dosis de "cristal" y 41 dosis de "crack", que al parecer traían para su venta en la zona.

Por tal motivo, los tres sujetos fueron puestos a disposición del Miniterio Público por posibles delitos contra la salud de acuerdo a los indicios encontrados, a fin de que se les defina su situación legal.

