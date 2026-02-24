logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a tres "halcones" en Villa de Reyes

Dijeron trabajar para un grupo delictivo que opera en esa zona

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a tres "halcones" en Villa de Reyes

Tres presuntos "halcones" vinculados a un grupo delictivo, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Villa de Reyes, esto durante labores de vigilancia y patrullajes en la zona.

Fue en la comunidad de El Saucillo, en donde los agentes policiales pudieron asegurar a Raymundo "N" de 21 años de edad, Erik "N" de 22 años y Julián Eduardo "N" de 29 años, los cuales se desplazaban por separado abordo de dos motocicletas y una camioneta.

En la revisión, les encontraron un arma de fuego tipo revólver, ocho dosis de marihuana y siete artefactos "ponchallantas".

La acción se enmarca en las estrategias de la Guardia Civil Estatal para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias potosinas, así como para inhibir cualquier conducta que represente un riesgo para los habitantes de San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En investigaciones iniciales, los individuos dijeron laborar para un grupo delictivo proveniente del estado de Jalisco, esto según informes de la GCE.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asume el compromiso de mantener operativos permanentes, preservar la paz social y actuar con firmeza ante la comisión de delitos, fortaleciendo así la seguridad en todas las regiones del Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae sujeto tras cristalazo en el Centro Histórico
Cae sujeto tras cristalazo en el Centro Histórico

Cae sujeto tras "cristalazo" en el Centro Histórico

SLP

Redacción

El detenido, con antecedentes, fue presentado ante la Fiscalía para determinar su situación legal

Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale
Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale

Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Perdió el control de su unidad en las inmediaciones de la localidad El Mango

Aclara Gallardo detención de expolicías en Tanquián
Aclara Gallardo detención de expolicías en Tanquián

Aclara Gallardo detención de expolicías en Tanquián

SLP

Rubén Pacheco

El mandatario estatal refirió que GCE "barrerá" parejo con todos los delincuentes

Cae tercer presunto implicado en homicidio en Villa de Pozos
Cae tercer presunto implicado en homicidio en Villa de Pozos

Cae tercer presunto implicado en homicidio en Villa de Pozos

SLP

Redacción

La Policía de Investigación cumplimentó la orden judicial para detener a Isaac "N"