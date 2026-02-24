Atrapan a tres "halcones" en Villa de Reyes

Tres presuntos "halcones" vinculados a un grupo delictivo, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Villa de Reyes, esto durante labores de vigilancia y patrullajes en la zona.

Fue en la comunidad de El Saucillo, en donde los agentes policiales pudieron asegurar a Raymundo "N" de 21 años de edad, Erik "N" de 22 años y Julián Eduardo "N" de 29 años, los cuales se desplazaban por separado abordo de dos motocicletas y una camioneta.

En la revisión, les encontraron un arma de fuego tipo revólver, ocho dosis de marihuana y siete artefactos "ponchallantas".

La acción se enmarca en las estrategias de la Guardia Civil Estatal para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias potosinas, así como para inhibir cualquier conducta que represente un riesgo para los habitantes de San Luis Potosí.

En investigaciones iniciales, los individuos dijeron laborar para un grupo delictivo proveniente del estado de Jalisco, esto según informes de la GCE.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asume el compromiso de mantener operativos permanentes, preservar la paz social y actuar con firmeza ante la comisión de delitos, fortaleciendo así la seguridad en todas las regiones del Estado.