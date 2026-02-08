Atrapan a un vendedor de droga en Tequis

Un supuesto narcomenudista que operaba en el Barrio de Tequis, en la capital potosina, fue detenido por agentes de la Guardia Civil Estatal y además se descubrió que también tiene antecedentes penales por asaltos a tiendas de conveniencia.

El individuo fue identificado como Luis "N" de 33 años de edad, quien es señalado como actividades ilícitas de narcomenudeo al poniente de la ciudad, además de asaltos.

Se le detectó cuando deambulaba en las calles del Barrio de Tequis en donde los agentes estatales realizaban su recorrido habitual de vigilancia.

Tras marcarle el alto, el sujeto fue sometido a una revisión y de esta forma le encontraron seis dosis de "cristal" que supuestamente traía para su venta en esos momentos.

En la investigación inicial, resultó que el sujeto cuenta con algunas detenciones previas por delitos contra la salud y asaltos con violencia.

Por tal motivo, se procedió a darle lectura como persona en detención y se le puso a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se le definirá su situación legal ya que el está considerado como una persona peligrosa para la sociedad.