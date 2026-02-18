logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a vendedor de droga en Las Terceras

Por Redacción

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a vendedor de droga en Las Terceras

En la colonia Tercera Chica, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la captura de un presunto vendedor de droga, al que le aseguraron decenas de dosis tanto de cristal como de marihuana.

Las fuerzas del orden público desplegaron un operativo en la mencionada colonia y ahí fue ubicado y detenido un sujeto que dijo llamarse José "N" de 42 años de edad.

Al individuo le aseguraron ocho bolsas de marihuana y 29 dosis de "cristal" que presuntamente andaba vendiendo en la zona.

Ante esto, los agentes policiales procedieron a su detención y le leyeron sus derechos que lo amparan para luego ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes por el presunto delito contra la salud en su modalidad de posesión de droga con fines de venta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Guardia Civil Estatal continúa con sus operativos en toda la entidad encaminados al combate al narcomenudeo y con estas acciones se evita que sustancias nocivas lleguen a los jóvenes, evitando también que se cometan otros delitos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A balazos, ultiman a un hombre en Morales
A balazos, ultiman a un hombre en Morales

A balazos, ultiman a un hombre en Morales

SLP

Redacción

Sujetos en motocicleta le dispararon en varias ocasiones

Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57
Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57

Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de las 14:30 horas de este martes

Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido
Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido

Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido

SLP

Redacción

Guardia Municipal realizó el aseguramiento en Calzada de Guadalupe

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital
Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

SLP

Redacción

Policía Municipal, Guardia Nacional y Sedena mantienen vigilancia preventiva