Atrapan a vendedor de droga en Las Terceras

En la colonia Tercera Chica, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la captura de un presunto vendedor de droga, al que le aseguraron decenas de dosis tanto de cristal como de marihuana.

Las fuerzas del orden público desplegaron un operativo en la mencionada colonia y ahí fue ubicado y detenido un sujeto que dijo llamarse José "N" de 42 años de edad.

Al individuo le aseguraron ocho bolsas de marihuana y 29 dosis de "cristal" que presuntamente andaba vendiendo en la zona.

Ante esto, los agentes policiales procedieron a su detención y le leyeron sus derechos que lo amparan para luego ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes por el presunto delito contra la salud en su modalidad de posesión de droga con fines de venta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Guardia Civil Estatal continúa con sus operativos en toda la entidad encaminados al combate al narcomenudeo y con estas acciones se evita que sustancias nocivas lleguen a los jóvenes, evitando también que se cometan otros delitos.