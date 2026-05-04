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Auto choca contra puesto y vivienda en El Polvorín

Por Redacción

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Auto choca contra puesto y vivienda en El Polvorín

Luego de chocar contra un puesto semifijo, un automóvil chocó también contra el barandal de una casa en la Avenida de las Estaciones, en la colonia El Polvorín,  no hubo lesionados en este hecho pero los daños materiales son considerables.

El accidente tuvo lugar después de la una de la tarde de este domingo, en que el automóvil Chevrolet Aveo de color gris, circulaba por la Avenida de las Estaciones de la mencionada colonia.

Fue entre las calles Derecho de Huelga y Augusto Spies, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha y así se fue contra un puesto metálico semifijo que ahí se encuentra, luego siguió su trayectoria errática subiéndose a la banqueta para de esta forma impactar contra el barandal de una vivienda.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Vial de Soledad para levantar el reporte del hecho y se esperaba que el conductor se hiciera cargo de los daños ocasionados tanto del puesto metálico como de los daños a la casa.

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El vehículo fue enviado a una pensión mientras se llega a un acuerdo sobre los destrozos, aunque por suerte no hubo personas lesionadas en este hecho. 

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