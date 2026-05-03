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Aparatoso choque en Constitución deja un lesionado

El conductor perdió el control y chocó contra la guarnición y un poste de alumbrado público.

Por Redacción

Mayo 03, 2026 02:30 p.m.
A
Aparatoso choque en Constitución deja un lesionado

Un conductor resultó con golpes luego de chocar su vehículo contra la guarnición y terminar impactado contra un poste de alumbrado público de la CFE.

Los hechos se registraron durante la madrugada sobre la avenida Constitución, próximo a la avenida Salvador Nava.

Al sitio arribaron peritos de la SSPC municipal, quienes retiraron el vehículo con apoyo de una grúa para su resguardo.

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