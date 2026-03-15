Auto se impacta contra puente en río Santiago

Al no modificar su trayectoria, un automóvil se estrelló contra el puente de piedra en el bulevar del río Santiago y la avenida Soledad, en la colonia San Felipe, por suerte solamente se registraron daños materiales.

Según los hechos, fue cerca de las siete de la mañana de este jueves, cuando un automóvil Chevrolet Beat de color rojo, circulaba por el bulevar del río Santiago en dirección de la carretera a Matehuala hacia Morales.

Sin embargo, cuando se aproximaba al puente de la avenida Soledad, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó el muro de piedra; todavía, ante el impacto elcarro realizó un medio giro y quedó atravesado sobre la superficie de rodamiento obstruyendo la circulación en el carril izquierdo.

Por suerte no hubo personas lesionadas en este hecho y elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del percance, ordenando el traslado del auto a una pensión en tanto se llevan a cabo las diligencias legales.

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