Automóvil choca contra una vaca en la carretera

CIUDAD VALLES.- Una vaca que andaba suelta cruzó la carretera libre Valles–Rioverde y fue embestida por un vehículo compacto; el conductor resultó ileso.

El accidente se suscitó la mañana de este sábado, en el kilómetro 5+500, cerca del entronque con la carretera estatal Valles–Naranjo.

Un hombre que trabaja para una empresa dedicada al control de placas circulaba en un vehículo marca Hyundai, color gris, con dirección de Valles hacia Rioverde.

Sin embargo, en un tramo en recta, una vaca se atravesó a su paso y no le dio tiempo de frenar, por lo que chocó contra el semoviente.

El sedán quedó destrozado de la parte frontal; sin embargo, milagrosamente el conductor resultó ileso. La vaca murió al instante.

Al lugar del accidente acudieron elementos de Protección Civil Municipal, quienes apoyaron en labores de abanderamiento.

Posteriormente, la Guardia Nacional se encargaría de tomar conocimiento del hecho. Se esperaba que hubiera un acuerdo entre el dueño del bovino y el conductor afectado.