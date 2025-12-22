logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Fotogalería

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Automóvil se vuelca e impacta contra otros dos

Por Redacción

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Automóvil se vuelca e impacta contra otros dos

Un accidente entre tres vehículos registrado en el puente Peñasco del Anillo Periférico Norte, dejó cuantiosos daños materiales, inicialmente uno de ellos volcó y alcanzó a impactar contra los demás aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las cinco de la tarde de este domingo, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta circulaba sobre carriles centrales del Periférico Norte con dirección de la carretera a Zacatecas hacia la de Matehuala.

Al llegar a la cima del puente Peñasco, el conductor perdió el control del volante y así chocó contra la contención para luego volcar en su trayectoria errática impactó también contra dos otros dos automóviles, un Nissan March color blanco y un Hyundai gris, a los cuales les causó algunos daños materiales. 

El automóvil Jetta quedó volcado con las llantas hacia arriba y a causa del hecho el tráfico se vio parcialmente interrumpido, tornándose muy lenta la circulación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores ya que no hubo heridos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Menor grave tras volcadura de taxi
Menor grave tras volcadura de taxi

Menor grave tras volcadura de taxi

SLP

Redacción

Un taxi volcó tras un choque por alcance; un menor fue trasladado en estado grave.

Choque múltiple y volcadura en Circuito Potosí
Choque múltiple y volcadura en Circuito Potosí

Choque múltiple y volcadura en Circuito Potosí

SLP

Redacción

Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente a la altura del puente Peñasco

Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga
Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga

Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga

SLP

Redacción

El conductor perdió la vida tras salir de la carretera rumbo a Santa Rosa de Gallinas

Dos muertos y una mujer grave tras fatal choque en la Valles–Naranjo
Dos muertos y una mujer grave tras fatal choque en la Valles–Naranjo

Dos muertos y una mujer grave tras fatal choque en la Valles–Naranjo

SLP

Huasteca Hoy

Un choque entre una camioneta y un tráiler cañero provocó la muerte de dos jóvenes