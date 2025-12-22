Automóvil se vuelca e impacta contra otros dos

Un accidente entre tres vehículos registrado en el puente Peñasco del Anillo Periférico Norte, dejó cuantiosos daños materiales, inicialmente uno de ellos volcó y alcanzó a impactar contra los demás aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las cinco de la tarde de este domingo, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta circulaba sobre carriles centrales del Periférico Norte con dirección de la carretera a Zacatecas hacia la de Matehuala.

Al llegar a la cima del puente Peñasco, el conductor perdió el control del volante y así chocó contra la contención para luego volcar en su trayectoria errática impactó también contra dos otros dos automóviles, un Nissan March color blanco y un Hyundai gris, a los cuales les causó algunos daños materiales.

El automóvil Jetta quedó volcado con las llantas hacia arriba y a causa del hecho el tráfico se vio parcialmente interrumpido, tornándose muy lenta la circulación.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores ya que no hubo heridos.