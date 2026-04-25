Autos chocan contra poste y parador en distintos casos

Dos automóviles presentaron fuertes daños materiales luego de que este viernes en distintos casos impactaron contra objetos fijos, uno chocó contra un poste en la avenida Himno Nacional y el otro contra un parador de Metro Red en el Anillo Periférico Poniente.

En el primer hecho se trató de un automóvil Nissan Versa color oscuro que circulaba a alta velocidad por la avenida Himno Nacional cerca de las nueve de la mañana.

Entre las calles de Pedro Vallejo y 5 de Mayo, en el barrio de San Juan de Guadalupe, el conductor perdió el control del volante y de esta forma se estampó de frente contra un poste metálico de alumbrado público ubicado sobre el camellón central.

El otro percance ocurrió alrededor de las diez y media de la mañana, cuando un automóvilChevrolet Beat de color rojo, circulaba circulaba sobre la lateral del Anillo Periférico Oriente, a un costado del puente de Rivera.

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Sin embargo, antes de la entrada a Rivera el conductor se descontroló y así chocó también contra el parador de Metro Red que ahí se ubica.

Los dos autos presentaron daños materiales considerables pero por suerte nadie resultó herido y elementos viales tanto de la capital como de Soledad levantaron los respectivos reportes, siendo las unidades enviadas a una pensión para las diligencias legales.