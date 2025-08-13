logo pulso
Bloquea SSPC casi 10 mil archivos de mujeres en la nube

Habrían sido víctimas de difusión no autorizada de material explícito y de sus datos personales en MEGA

Por PULSO

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

En labores de ciberpatrullaje, la Policía Cibernética de la capital aseguró una carpeta digital con contenido sexual explícito que se difundía mediante un enlace en la plataforma MEGA.

El material, de 6.05 gigabytes, contenía 9 mil 736 archivos entre fotografías y videos, además de datos personales y perfiles en redes sociales de mujeres que serían víctimas de esta difusión no autorizada.

Tras detectar el enlace, la Policía Cibernética solicitó a la plataforma su eliminación inmediata, preservó la evidencia digital y presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones.

La SSPC capitalina reiteró que actuará con firmeza contra cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad y privacidad de las personas en entornos digitales.

