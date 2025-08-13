Pareja sobrevive a volcadura en la zona Tenek

CIUDAD VALLES. Una pareja resultó con heridas leves tras volcar la camioneta en la que viajaban, la noche del martes, en la carretera estatal Valles–La Lima, a la altura del ejido San Antonio Huichimal.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas del martes 12 de agosto, cuando la Ford Escape color guinda salió del camino y terminó en un desnivel, con la carrocería severamente dañada y el parabrisas destrozado.

Pese al aparatoso percance, los ocupantes —Carlos Martínez, de 47 años, y Santa Martínez, de 42— lograron salir por sus propios medios y se encontraban de pie al llegar los cuerpos de auxilio. El hombre rechazó atención médica y la mujer solo presentó cortaduras superficiales por vidrios rotos.

En un inicio, testigos reportaron que había más de cinco lesionados; sin embargo, autoridades confirmaron que solo la pareja viajaba en el vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, Protección Civil Municipal y elementos de la Guardia Civil Estatal atendieron el llamado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el exceso de velocidad y la falta de precaución habrían provocado la volcadura.