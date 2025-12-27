Buscan a joven que desapareció en río Valles

CIUDAD VALLES.- Un joven cortador de caña que se encontraba pescando en el río Valles, habría caído de manera accidental a una poza y ya no logró salir; ya van veinticuatro horas de búsqueda, y no ha sido encontrado.

La tarde del jueves 25 de diciembre, un joven de 18 años de edad, identificado como Amador Rubio Medina, quien es originario de un municipio de la Zona Media, se encontraba pescando en una zona del río cercana al rancho La Morita, cercano a los ejidos Estación 500 y El Veladero.

Sin embargo, de manera accidental habría caído a una poza y se hundió sin que supiera nadar. Las personas que se percataron del incidente hicieron todo lo posible por rescatarlo, pero no lo consiguieron. El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, acudiendo paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de Protección Civil Municipal. Estos últimos pusieron en marcha un operativo de búsqueda, solicitando el apoyo de otras corporaciones de auxilio, prestadores de servicios y voluntarios.

Al caer la noche, las labores tuvieron que ser suspendidas; sin embargo, la mañana del viernes se reanudaron ya también con la participación de personal de Protección Civil Estatal, aunque tampoco ha habido resultados.

El director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández, informó que tras 24 horas de búsqueda, continúan sin localizarlo, pero continuarán con las labores hasta conseguirlo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que este viernes se intensificaron los esfuerzos para la búsqueda del joven jornalero, con la suma de una embarcación adicional, contando con un total de 4 lanchas especializadas operando simultáneamente en distintos puntos estratégicos del río. Sin embargo, debido a la falta de visibilidad y para garantizar la seguridad del personal de rescate, al caer la noche de este viernes se suspendieron las labores de búsqueda por el día de hoy, que serían reanudadas este sábado 27 de diciembre en punto de las 07:00 horas.

De acuerdo a informes extraoficiales, el joven ahora desaparecido, Amador Rubio Medina de 18 años de edad, arribó a la región hace poco para emplearse en el corte de caña procedente del municipio de Santa Catarina, en la Zona Media, y la tarde del jueves acudió a pescar cerca del rancho La Morita, luego sufrió el accidente al caer al agua y hasta ahora no ha sido localizado.