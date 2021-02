Buscan moto que fue robada en la Satélite

Amantes de lo ajeno se robaron una motocicleta en la avenida Juárez, en la colonia Satélite, el propietario la había dejado estacionada en lo que entraba a su casa a comer y al salir ya no estaba.

José Antonio N., ya reportó el caso a la policía tratando de recuperarla, pero también solicita a la ciudadanía si ve la unidad para que se avise a las corporaciones.

La unidad es una Itálika color azul modelo DM250 color azul con blanco.

Según relató, fue el pasado 14 de enero cuando llegó a su domicilio en la avenida Juárez, por la colonia referida y cerca de una farmacia Guadalajara.

Una vez que llegó a su vivienda el afectado dejó estacionada la moto en el exterior y entró a comer; no obstante, minutos después que salió se dio cuenta que la unidad ya no estaba y anduvo investigando por su cuenta, pero no pudo obtener alguna pista.

Entonces, el afectado dio aviso a las autoridades y presentó su denuncia ante el Ministerio Público en espera que la moto sea recuperada.