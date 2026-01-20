Caballo y gatito son rescatados de peligro

Un caballo y un gatito fueron rescatados por socorristas luego de que en distintos casos su vida corriera peligro al quedar atrapados, el primero en el desnivel de una glorieta y el segundo en la llanta de un carro.

En el primer caso, se reportó que en una glorieta de la colonia El Pedregal, ubicada a inmediaciones de el bulevar Rocha Cordero y la avenida Chapultepec, había un caballo atrapado en el desnivel y personal de Protección Civil Estatal acudió a prestar ayuda.

Se trataba de un caballo color oscuro de mediana estatura, el cual había caído en el desnivel y tenía horas ahí atrapado, por lo que se procedió a iniciar las labores de rescate.

Se tuvo que utilizar una pala mecánica a cuyo brazo se ató al semoviente para poder elevarlo y de esta forma sacarlo sano y salvo del desnivel, por suerte no presentaba lesiones y se le proporcionó agua y alimento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De momento no se encontró al dueño del animal pero era buscado para hacerle entrega del mismo y hacerle algunas recomendaciones para que esta situación no se repitiera.

Por otro lado, personal de Protección Civil Municipal también pudo rescatar a un gatito que estaba atorado en la llanta de un carro, por lo que su vida esta en peligro si el vehículo arrancaba.

La dependencia dio a conocer que fue al sur de la capital en donde se pudo realizar el rescate del minino, el cual al estar asustado y bajo estrés reaccionó y mordió a uno de los elementos, quien en ningún momento desistió de la misión.

Para ponerlo a salvo se tuvo que quitar la llantas del carro y finalmente, al igual que el caballo, se le pudo salvar la vida.