Cae individuo acusado de tentativa de feminicidio

Fue detenido José Manuel "N", quien contaba con un mandamiento judicial vigente por el probable delito de feminicidio en grado de tentativa, solicitado por autoridades del estado de Guanajuato.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 4 de abril, en la localidad Estación Jaral de Berrios, en el municipio de San Felipe, Guanajuato, donde presuntamente agredió física y verbalmente a la víctima. Las indagatorias establecen que familiares de la afectada intervinieron para evitar que continuara la agresión; no obstante, cuando intentaban auxiliarla para retirarla del lugar, el señalado presuntamente tomó un machete de su vehículo y lesionó a la víctima.

Derivado de dichas lesiones, la mujer perdió la movilidad de ambas manos, además de sufrir la amputación de dos dedos de la mano izquierda, por lo que recibió atención médica especializada.

Acciones de la Policía de Investigación (PDI), con la intervención de la Fiscalía General del Estado y autoridades guanajuatenses, derivaron en la captura del imputado.

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Agentes de la FGESLP desarrollaron las indagatorias y se obtuvo el mandamiento judicial con el que se logró ubicar al imputado en la localidad Laguna de San Vicente, perteneciente al municipio de Villa de Reyes. Posteriormente, fue entregado a las autoridades de Guanajuato para que continúe su proceso legal ante la instancia competente.