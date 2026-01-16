logo pulso
Seguridad

Cae presunto generador de violencia en Villa de Arista

Al detenido le aseguraron 25 dosis de cristal durante un operativo preventivo.

Por Redacción

Enero 16, 2026 06:45 p.m.
A
Cae presunto generador de violencia en Villa de Arista

Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un hombre identificado como Junior "N", de 36 años, durante un operativo de seguridad y vigilancia preventiva en el municipio de Villa de Arista.

La corporación informó que la detención se realizó mientras los agentes efectuaban recorridos preventivos, como parte de las acciones para inhibir conductas delictivas. El sujeto fue señalado como presunto generador de incidencia delictiva en la zona.

Durante la intervención, los elementos aseguraron 25 dosis de la droga conocida como "cristal", las cuales fueron decomisadas junto con el detenido.

Tanto la persona detenida como la droga asegurada fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación legal conforme a derecho.

