Cae sujeto por violencia y difusión de imágenes íntimas de la víctima

Mandamiento judicial fue ejecutado en calles de la zona centro de la ciudad capital

Por Redacción

Enero 16, 2026 02:53 p.m.
A
Foto: FGE

Foto: FGE

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentaron un mandamiento judicial en contra de Francisco "N", por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, en concurso real con difusión ilícita de imágenes.

De acuerdo con los hechos denunciados por la víctima ante agentes del Ministerio Público, el imputado habría ejercido agresiones físicas y verbales, además de presuntamente difundir contenido íntimo sin consentimiento. Derivado de ello, se integró la carpeta de investigación correspondiente, misma que fue presentada ante un Juez de control, quien libró la orden de aprehensión.

Posteriormente, agentes de la PDI implementaron labores de búsqueda y vigilancia, logrando ubicar al señalado en calles de la zona centro de la ciudad capital, donde se le informó del ordenamiento judicial en su contra, así como de los derechos que le asisten.

Finalmente, Francisco "N" fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedará a disposición de la autoridad judicial, en espera de la audiencia inicial, en la que esta representación social formulará la imputación correspondiente y solicitará su vinculación a proceso. 

Descubre SSPC red de difusión ilícita de imágenes íntimas con casi mil víctimas en SLP (video)

La Policía Cibernética capitalina logró bloquear más de 21 mil imágenes distribuidas vía Telegram

