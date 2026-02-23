Cae sujeto tras "cristalazo" en el Centro Histórico

La Policía de la Capital logró el aseguramiento de un hombre que realizó un "cristalazo" a un vehículo en el cruce de las calles Madero e Independencia, acción que evitó el robo de objetos al interior o el robo total de la unidad.

Fue a través de acciones de videovigilancia en zona centro que el hombre fue captado a través de las cámaras del C4 Municipal en una actitud sospechosa frente a un vehículo estacionado en la calle de Madero casi esquina con Independencia.

Sin dejar de darle seguimiento a sus movimientos, inmediatamente se informó a los oficiales adscritos a la seguridad del Centro Histórico para que acudieran al lugar y verificar la situación.

Los agentes de la Policía de la Capital arribaron a la zona en el momento que el hombre rompía uno de los cristales de la ventanilla trasera del vehículo, quien al ver la presencia de las unidades policiales intentó huir corriendo hacia la calle de Independencia.

Sin embargo, gracias al despliegue de unidades de Policía Vial y Guardia Municipal que se acercaron por diferentes calles de la zona, se logró la detención del implicado, lo que permitió evitar que pudiera robar objetos al interior del vehículo o el robo total de la unidad.

El detenido de nombre Jorge Luis "N" de 27 años, originario de Guerrero, cuenta con antecedentes por delitos contra la salud. Luego de su certificación médica en el área de Justicia Cívica, fue presentado a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal por el delito de daños.

A través de la coordinación operativa de tecnología y reacción inmediata, la Policía de la Capital refrenda su compromiso de seguir trabajando por un Centro Histórico más ordenado, vigilado y seguro.