logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae sujeto tras "cristalazo" en el Centro Histórico

El detenido, con antecedentes, fue presentado ante la Fiscalía para determinar su situación legal

Por Redacción

Febrero 23, 2026 04:09 p.m.
A
Cae sujeto tras cristalazo en el Centro Histórico

La Policía de la Capital logró el aseguramiento de un hombre que realizó un "cristalazo" a un vehículo en el cruce de las calles Madero e Independencia, acción que evitó el robo de objetos al interior o el robo total de la unidad.

Fue a través de acciones de videovigilancia en zona centro que el hombre fue captado a través de las cámaras del C4 Municipal en una actitud sospechosa frente a un vehículo estacionado en la calle de Madero casi esquina con Independencia.

Sin dejar de darle seguimiento a sus movimientos, inmediatamente se informó a los oficiales adscritos a la seguridad del Centro Histórico para que acudieran al lugar y verificar la situación.

Los agentes de la Policía de la Capital arribaron a la zona en el momento que el hombre rompía uno de los cristales de la ventanilla trasera del vehículo, quien al ver la presencia de las unidades policiales intentó huir corriendo hacia la calle de Independencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, gracias al despliegue de unidades de Policía Vial y Guardia Municipal que se acercaron por diferentes calles de la zona, se logró la detención del implicado, lo que permitió evitar que pudiera robar objetos al interior del vehículo o el robo total de la unidad.

LEA TAMBIÉN

Cristalazo en avenida Carranza exhibe fallas del "alumbrado táctico"

Vandalizan la puerta del restaurante La Parroquia, a metros del Centro Histórico

El detenido de nombre Jorge Luis "N" de 27 años, originario de Guerrero, cuenta con antecedentes por delitos contra la salud. Luego de su certificación médica en el área de Justicia Cívica, fue presentado a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal por el delito de daños.

A través de la coordinación operativa de tecnología y reacción inmediata, la Policía de la Capital refrenda su compromiso de seguir trabajando por un Centro Histórico más ordenado, vigilado y seguro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae sujeto tras cristalazo en el Centro Histórico
Cae sujeto tras cristalazo en el Centro Histórico

Cae sujeto tras "cristalazo" en el Centro Histórico

SLP

Redacción

El detenido, con antecedentes, fue presentado ante la Fiscalía para determinar su situación legal

Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale
Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale

Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Perdió el control de su unidad en las inmediaciones de la localidad El Mango

Aclara Gallardo detención de expolicías en Tanquián
Aclara Gallardo detención de expolicías en Tanquián

Aclara Gallardo detención de expolicías en Tanquián

SLP

Rubén Pacheco

El mandatario estatal refirió que GCE "barrerá" parejo con todos los delincuentes

Cae tercer presunto implicado en homicidio en Villa de Pozos
Cae tercer presunto implicado en homicidio en Villa de Pozos

Cae tercer presunto implicado en homicidio en Villa de Pozos

SLP

Redacción

La Policía de Investigación cumplimentó la orden judicial para detener a Isaac "N"