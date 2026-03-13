Cae un asaltante de tiendas de conveniencia

La Fiscalía General del Estado, mediante elementos de la Policía de Investigación ejecutó una orden de aprehensión en contra de Armando "N" por su posible participación en el delito de robo calificado en agravios de tiendas de conveniencia en la zona metropolitana.

El ahora imputado fue señalado por la persona apoderada legal de una cadena de tiendas de conveniencia, por su probable intervención en un robo a una de las sucursales, donde se habría apoderado de dinero en efectivo y mercancía diversa.

Asimismo, se integran más carpetas de investigación por hechos similares para descartar su posible participación en otros eventos.

La Unidad Especializada en Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio reunió los datos de prueba necesarios para obtener el mandato judicial en contra del ahora detenido, el cual fue obsequiado por un Juez de control.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la PDI lograron su detención en la Zona Centro de la ciudad capital y posteriormente fue trasladado para una revisión médica, así como para el llenado de los documentos correspondientes y ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica.